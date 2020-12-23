В Саратовской области зараженным коронавирусом гражданам будут доставлять продукты на дом 1,182 тысячи волонтеров.

Телефонные заявки обрабатывает 331 человек, 123 студента СГМУ имени Разумовского помогают 23 учреждениям здравоохранения, 538 добровольцев заняты на адресной соцподдержке в районах.

30 ординаторов и студентов-медиков дают консультации по телефону.

Напомним, с 9 октября по номеру 8-800-200-34-11 возобновила работу круглосуточная горячая линия #Мывместе. Call-центр принимает заявки от людей из групп риска.