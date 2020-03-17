Осужден 32-летний уголовник из Саратова.

По информации СУ СКР, в мае прошлого года, в канун Дня Победы, 32-летний мужчина приехал в гости к приятелю в Жасминку из Советского района. Там они стали выпивать алкоголь, и мимо них прошла местная пара: пожилой мужчина со своей 21-летней любовницей.

Приятели пригласили соседа присоединиться, на что тот согласился. Через некоторое время он с приятельницей ушел домой, однако компаньоны не намеревались завершать застолье. Они направились в дом к саратовцу, но там его не застали. 21-летняя квартирантка не стала препятствовать незваным гостям устроить попойку на кухне.

Чуть позже местный житель покинул дом, а его собутыльник насильно надругался над молоденькой девушкой. При этом он не оповестил свою жертву о наличии у него ВИЧ-инфекции. К счастью, потерпевшая не заразилась.

В настоящее время суд приговорил злоумышленника к трем году и одному месяцу строгача.