Житель Пензенской области, обвиненный в убийстве, угоне, а также половом сношении с не достигшей 16-летнего возраста девушкой и последующем ее заражении ВИЧ-инфекцией, пытался скрыться от правосудия в Саратовской области, сообщает СУ СКР по Пензенской области.

Установлено, что в августе 2019 года 24-летний мужчина вступил в половой контакт с несовершеннолетней, не достигшей даже 16-летнего возраста. В результате от него девушка заразилась ВИЧ-инфекцией.

Через месяц, 19 сентября 2019 года, 24-летний мужчина во время попойки со своим другом попросил своего 47-летнего знакомого подвезти их до одного из сел. По пути подвыпившие мужчины уговорили знакомого довезти их до Пензы, но вдруг между 24-летний мужчина вспомнил о долге водителя, из-за чего и начался конфликт.

Разозлившись, водитель вернул долг мужчине и отказался везти их в Пензу, сославшись на забытые дома документы. В одном из сел Пензенской области мужчины вышли на разборки. 24-летний злоумышленник начал бить своего знакомого руками и ногами по голове, после чего достал из бардачка машины нож и вонзил его несколько раз в шею потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Собутыльники, недолго думая, уехали на машине погибшего знакомого в Пензу, а затем и в Саратовскую область. Но скрыться от правосудия им не удалось. На предварительном следствии и в суде мужчина сознался в содеянном.

Суд приговорил 24-летнего мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.