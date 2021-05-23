В Саратовской области за сутки выявили 121 новый случай коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Общее число заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 61, 812 тысячи человек.

Выздоровели с начала эпидемии 57, 864 тысячи человек, за сутки — 243.

Новые случаи распределились так,: Саратов — 42, Энгельсский район — 18, Балаковский — 14, Балашовский — семь, Петровский — пять, Ершовский, Ивантеевский, Калининский — по три, Дергачевский, Марксовский, Питерский, Пугачёвский, Саратовский, Турковский, Хвалынский — по два, Аркадакский, Вольский, Воскресенский, Красноармейский, Краснокутский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский, Романовский, Ртищевский, Татищевский, Федоровский — по одному.

Из числа заболевших у 35 пациентов выявлена пневмония.