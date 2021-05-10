На сегодняшний день в Саратовской области зарегистрирован 121 новый случай коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Общее число заболевших составляет 60,282 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 55,073 тысячи человек, за сутки 195.

Новые случаи распределились так: Саратов — 44, Энгельсский район — 18, Балаковский — 11, Балашовский — шесть, Калининский — четыре, Базарно-Карабулакский, Дергачевский, Ершовский, Лысогорский, Марксовский, Татищевский — по три, Вольский, Воскресенский, Петровский, Ровенский, Турковский, Федоровский — по два, Аткарский, Красноармейский, Новоузенский, Озинский, Ртищевский, Самойловский, Саратовский, Советский — по одному.

Напомним, год назад число заболевших новой инфекцией было в мае было в этих же границах — от 127 до 132 человек.