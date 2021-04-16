На утро 16 апреля в Саратовской области зарегистрирован 141 новый случай коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших новой инфекцией в регионе достигло 57,123 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 51,689 тысячи человек, за сутки 133.

Новые случаи распределились так: Саратов – 54, Энгельсский район – 24, Балаковский – 14, Балашовский – восемь, Марксовский и Петровский – по шесть, Базарно-Карабулакский и Вольский – по пять, Аркадакский – четыре, Дергачевский и Хвалынский – по три, Красноармейский и Озинский – по два, Краснокутский, Новобурасский, Новоузенский, Питерский, Турковский – по одному.