На утро 14 апреля в Саратовской области зарегистрирован 141 новый случай коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.

Общее число заболевших новой инфекцией в регионе составило 56,84 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 51,443 тысячи человек, за сутки 115.

Новые случаи распределились так: Саратов – 75 случаев, Энгельсский район – 13, Балаковский – десять, Балашовский – семь, Марксовский – шесть, Самойловский – пять, Базарно-Карабулакский, Ершовский, Романовский – по четыре, Лысогорский, Ртищевский – по три, Дергачевский – два, Аткарский, Краснокутский, Краснопартизанский, Новобурасский и Саратовский – по одному.