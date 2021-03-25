На утро 25 марта в Саратовской области зарегистрирован 161 случай коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.

Общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 53,853 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 48,522 тысячи человек, за сутки 159.

Новые случаи распределились так: Саратов — 55, Энгельсский район — 19, Балаковский и Балашовский — по 12, Базарно-Карабулакский — семь, Вольский — шесть, Ершовский — пять, Воскресенский, Краснокутский и Марксовский — по четыре, Ровенский, Ртищевский, Татищевский, Хвалынский районы и ЗАТО Светлый — по три, Лысогорский, Новоузенский, Питерский, Саратовский, Турковский и Федоровский районы — по два, Аркадакский, Балтайский, Калининский, Красноармейский, Романовский и Самойловский — по одному.