На утро 12 марта в Саратовской области зафиксирован 171 новый случай коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе составило 51,698 тысячи человек, выздоровели 46,521 тысячи, за сутки 152.

Новые случаи распределились так: Саратов — 77, Энгельсский район — 20, Балашовский — 16, Балаковский — девять, Базарно-Карабулакский — семь, Лысогорский — шесть, Аркадакский — пять, Ртищевский — четыре, Вольский, Марксовский и Татищевский — по три, Дергачевский, Калининский, Красноармейский, Петровский, Саратовский и Хвалынский — по два, Воскресенский, Ершовский, Краснокутский, Романовский, Советский и Федоровский — по одному.