В Саратовской области 16 февраля зарегистрирован 221 новый случай коронавируса, об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших с начала пандемии в регионе составило 46,973 тысячи человек, выздоровели 41,888 тысячи человек, за сутки 249.

Новые случаи распределились так: Саратов — 98, Энгельсский район — 22, Балаковский — 20, Вольский — 15, Балашовский и Хвалынский — по семь, Дергачевский и Ершовский — по шесть, Базарно-Карабулакский, Краснокутский, Озинский и Петровский — по четыре, Аткарский, Пугачевский и Татищевский — по три, Аркадакский, Калининский, Саратовский и Федоровский — по два, Воскресенский, Екатериновский, Лысогорский, Марксовский, Новобурасский, Романовский и Самойловский — по одному.