В Саратовской области 9 сентября насчитывается 241 случай коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Общее число заболевших новой инфекцией составляет 82,991 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 76,615 тысячи, за сутки 195.

Новые случаи распределились так: Саратов — 109, Энгельсский район — 35, Балаковский — 16, Балашовский — 14, Вольский, Ершовский, Марксовский, Озинский — по пять,Татищевский — четыре, Базарно-Карабулакский, Калининский, Лысогорский, Пугачевский, Ртищевский Советский, Турковский, Федоровский, поселок Светлый — по три, Воскресенский, Духовницкий, Краснокутский, Перелюбский, Самойловский, Хвалынский — по два, Аткарский, Дергачевский, Ивантеевский, Саратовский — по одному.

Основная масса заболевших — старше 60 лет, таковых насчитывается 59 человек. Меньше всего — до шести лет, таковых только пять.