На утро 31 января в Саратовской области зарегистрирован 241 случай коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составило 43,192 тысячи человек, выздоровели 37,809 тысячи человек, за сутки 249.

Новые случаи распределились так: Саратов — 95, Энгельсский и Балаковский районы — по 23, Балашовский — 13, Вольский — шесть, Аркадакский, Красноармейский, Марксовский и Ртищевский — по пять, Ершовский, Ровенский, Саратовский и Турковский — по четыре, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Духовницкий, Краснокутский, Петровский, Советский, Татищевский районы и ЗАТО Светлый — по три, Дергачевский, Екатериновский, Лысогорский, Новобурасский, Озинский, Пугачёвский и Фёдоровский районы — по два, Александрово-Гайский, Аткарский, Ивантеевский, Краснопартизанский, Новоузенский, Питерский и Романовский — по одному.