В Саратовской области на утро 4 января стало известно о 271 случае заражения коронавирусом. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе составляет 36,399 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 31,076 тысячи, за сутки 193.

Новые случаи распределились так: Саратов — 135, Энгельсский район — 31, Балаковский — 19, Балашовский — 11, Петровский — шесть, Аткарский — пять, Краснокутский, Краснопартизанский, Питерский и Пугачёвский — по четыре, Балтайский, Вольский, Воскресенский, Дергачевский, Ершовский, Марксовский, Ртищевский, Самойловский и Татищевский — по три, Духовницкий, Новоузенский, Озинский, Перелюбский, Ровенский, Турковский, Фёдоровский и Хвалынский — по два, Александрово-Гайский, Базарно-Карабулакский, Красноармейский, Новобурасский районы и ЗАТО Светлый — по одному.