На 3 февраля в Саратовской области зарегистрировано 1 530 новых случаев заболевания коронавирусом. Цифра растет с каждым днем, еще вчера было на несколько десятков меньше, а на прошлой неделе о таком росте нельзя было и подумать.

Общее количество заболевших в области составляет 148 037 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 130 236 человек, за сутки — 155.

На стационарном лечении находятся 1 532 человека, на амбулаторном — 11 048.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 556, Энгельсском районе — 315, Балаковском — 193, Балашовском — 125, Пугачевском — 53, Ершовском — 51, Вольском — 34, Петровском и Ртищевском — по 33, Хвалынском — 29, Екатериновском —13, Ровенском и Советском — по 12, Краснокутском — 11.