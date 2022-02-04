На 4 февраля в Саратовской области зарегистрировано 1 580 новых случаев заболевания коронавирусом. Заболеваемость продолжает расти — за время время пандемии не было таких цифр, за тысячу число перевалило в ближайшие дни.

Общее количество заболевших в области составляет 149 617 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 130 412 человек, за сутки — 176.

На стационарном лечении находятся 1 623 человека, на амбулаторном — 12 348.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 646, Энгельсском районе — 365, Балаковском — 122, Балашовском — 68, Пугачевском — 44, Хвалынском — 40, Вольском — 37, Краснопартизанском — 29, Ртищевском — 28, Петровском — 27, Ершовском — 26, Федоровском — 20, Татищевском — 18, Советском и Воскресенском и Красноармейском — по 12, Екатериновском —10.