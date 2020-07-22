Сегодня, 22 июля, в социальной сети Instagram на странице заместителя председателя правительства Саратовской области Ирины Седовой появился пост о предварительных результатах ЕГЭ в регионе.

Во всей области пока насчитывается 31 стобалльный результат. Напомним, что из этого числа — 25 отличных результатов из Саратова.

Также Ирина Седова выделила первого двухсотбалльника в регионе. Это выпускник Гимназии № 1 города Балаково Кирилл Гречухин. Будущий студент на наивысший балл сдал сразу два предмета – русский язык, информатику и ИКТ.