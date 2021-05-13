На утро 13 мая в Саратовской области зарегистрировано 119 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.

С начала эпидемии в регионе заболели 60,631 тысячи человек, выздоровели 55,605 тысячи человек, за сутки 231.

Новые случаи распределились так: Саратов — 51, Энгельсский и Балаковский районы — по десять, Балашовский и Марксовский — по семь, Вольский — шесть, Саратовский, Турковский и поселок Светлый — по четыре, Базарно-Карабулакский, Петровский, Татищевский — по три, Красноармейский, Новобурасский, Питерский — по два, Хвалынский — один.