На 2 февраля в Саратовской области зарегистрировано 1 233 новых случая заболевания коронавирусом. Вчера цифра не доходила и до 1100, а на прошлой неделе — даже до 800.

Общее количество заболевших в области составляет 146 507 человек.

Выздоровел с начала эпидемии 130 081 человек, за сутки — 137.

На стационарном лечении находятся 1 454 человека, на амбулаторном — 9 751.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 527, Энгельсском районе — 233, Балаковском — 136, Балашовском — 66, Ершовском — 51, Пугачевском — 31, Ртищевском — 29, п.Светлый — 26, Новоузенском — 24, Петровском и Красноармейском — по 19, Ал.Гае —12, Татищевском — 11.