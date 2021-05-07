В Саратовской области на утро 7 мая зарегистрировано 124 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число зараженных составляет 59,912 тысячи человек, выздоровели 54,526 тысячи, за сутки 215.

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