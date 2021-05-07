Домой Рубрики Новости Саратова Зарегистрировано 124 новых случая коронавируса в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Зарегистрировано 124 новых случая коронавируса в Саратовской области По Новости Саратова - 07.05.2021 117 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области на утро 7 мая зарегистрировано 124 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба. Общее число зараженных составляет 59,912 тысячи человек, выздоровели 54,526 тысячи, за сутки 215. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Кузнецов: Новые школьные автобусы — важный шаг к обеспечению транспортной доступности для учащихся Чернощеков: Важно, чтобы возможность подключения к газу была у всех жителей области Онлайн трансляцию Парада Победы на Театральной площади в Саратове можно посмотреть в соцсетях и на ютуб-канале ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Кузнецов: Новые школьные автобусы — важный шаг к обеспечению транспортной доступности... Новости Саратова - 07.05.2021 0 Местный координатор партийного проекта «Новая школа», член политсовета Балаковского отделения партии «Единая Россия», директор школы №28 Константин Кузнецов прокомментировал поручение президента РФ Владимира Путина... Чернощеков: Важно, чтобы возможность подключения к газу была у всех жителей... 07.05.2021 Онлайн трансляцию Парада Победы на Театральной площади в Саратове можно посмотреть... 07.05.2021 В саратовской консерватории прозвучит музыка немецкого барокко 07.05.2021 Николай Панков: Двор на Революционной в исторической части Вольска сделаем образцовым 07.05.2021