На утро 2 мая в Саратовской области зарегистрировано 132 новых случая коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе составляет 59,28 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 53,768 тысячи человек, за сутки — 107.

Новые случаи распределились так: Саратов – 60, Энгельсский район – 13, Балаковский — восемь, Балашовский, Марксовский, Петровский — по пять, Духовницкий — четыре, Базарно-Карабулакский, Вольский, Ивантеевский, Ртищевский, Татищевский — по три, Екатериновский, Красноармейский, Лысогорский — по два, Аркадакский, Аткарский, Балтайский, Ершовский, Краснопартизанский, Новобурасский, Питерский, Пугачевский, Романовский, Самойловский и Саратовский — по одному.