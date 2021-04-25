На утро 25 апреля в Саратовской области зарегистрировано 134 новых случая коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал оперштаба региона.

Общее число заболевших составляет 58,348 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 52,963 тысячи человек, за сутки 114.

Новые случаи распределились так: Саратов – 57, Энгельсский район – 27, Балаковский – 13, Балашовский, Советский, Федоровский — по пять, Вольский, Дергачевский, Екатериновский, Красноармейский, Марксовский, Самойловский — по три, Аткарский — два, Пугачёвский и Саратовский — по одному.