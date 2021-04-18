На утро 18 апреля в Саратовской области зарегистрировано 137 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее количество заболевших коронавирусом составляет в Саратовской области 57, 4 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 51, 942 тысячи человек, за сутки — 127.

Новые случаи распределились так: Саратов – 65, Энгельсский район – 15, Балаковский – 11, Балашовский – семь, Аркадакский, Дергачевский, Екатериновский, Краснопартизанский, Петровский, Ртищевский — по три, Балтайский, Вольский, Воскресенский, Марксовский, Хвалынский — по два, Духовницкий, Ершовский, Ивантеевский, Калининский, Красноармейский, Новобурасский, Новоузенский, Питерский, Саратовский, Татищевский, Турковский — по одному.

Из числа заболевших у 25 пациентов выявлена пневмония.