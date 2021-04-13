На сегодняшний день, 13 апреля, в Саратовской области зарегистрировано 139 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 56,699 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 51,328 тысячи человек, из них за сутки 142.

Новые случаи распределились так: Саратов – 79, Энгельсский район – 13, Балаковский – семь, Вольский – шесть, Балашовский и Марксовский – по пять, Ершовский и Пугачевский – по четыре, Базарно-Карабулакский, Ивантеевский, Татищевский – по три, Озинский, Ртищевский, Федоровский – два, Саратовский – один.