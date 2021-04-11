На утро 11 апреля в Саратовской области зарегистрировано 144 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее количество заболевших составляет в Саратовской области 56,418 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 51,054 тысячи человек, за сутки — 139.

Новые случаи распределились так:территории области: Саратов — 60, Энгельсский район — 19, Балаковский — восемь, Балашовский и Ершовский — по семб, Базарно-Карабулакский — шесть, Вольский — пять, Аркадакский, Красноармейский и Петровский — по четыре, Самойловский и Федоровский — по три, Аткарский, Воскресенский, Лысогорский, Новобурасский и Хвалынский — по два, Дергачевский, Марксовский, Пугачевский и Турковский — по одному.