На утро 7 апреля в Саратовской области зарегистрировано 146 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.

Общее число заболевших составило 55,833 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 50,511 тысячи человек, за сутки 144.

Новые случаи распределились так: Саратов — 76, Энгельсский район — 17, Балаковский — десять, Балашовский — девять, Марксовский — восемь, Вольский — шесть, Петровский, Ртищевский, Самойловский и Хвалынский — по три, Александрово-Гайский, Воскресенский и Краснокутский — по два, Красноармейский и Советский — по одному.

🌡Из числа заболевших только у 39 пациентов выявлена пневмония.