В Саратовской области на утро 5 апреля зарегистрировано 147 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе составило 55,539 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 50,229 тысячи человек, за сутки 142.

Новые случаи распределились так: Саратов — 81, Энгельсский район — 20, Балаковский — 11, Балашовский — шесть, Марксовский и Федоровский — по пять, Аткарский, Ершовский, Калининский, Пугачевский район и ЗАТО Светлый — по три, Татищевский район — два, Дергачевский и Озинский — по одному.