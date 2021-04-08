Сегодня, 8 апреля в Саратовской области зарегистрировано 149 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 55, 982 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 50, 642 тысячи человек, за сутки — 131.

Новые случаи распределились так: Саратов — 54, Энгельсский район — 23, Балаковский — 11, Балашовский — девять, Базарно-Карабулакский, Пугачевский и Саратовский — по пять, Екатериновский, Новобурасский и Петровский — по четыре, Аркадакский, Ершовский, Татищевский и Федоровский — по три, Краснопартизанский, Лысогорский, Самойловский районы и ЗАТО Светлый — по два, Духовницкий, Калининский, Красноармейский, Питерский, Турковский районы — по одному.