На утро 6 апреля в Саратовской области зарегистрировано 148 новых случаев коронавируса.

Всего в регионе заразились 55,687 тысячи человек, выздоровели 50,368 тысячи, за сутки 139.

Новые случаи распределились так: Саратов — 62, Энгельсский район — 20, Балаковский — 12, Балашовский и Марксовский — по семь, Красноармейский и Федоровский — по шесть, Базарно-Карабулакский, Ершовский и Ртищевский — по четыре, Дергачевский, Озинский, Ровенский, Татищевский район и ЗАТО Светлый — по три, Саратовский район — один.

Из числа заболевших только у 34 пациентов выявлена пневмония.