На утро 4 апреля в Саратовской области зафиксировано 150 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составило 55,392 тысячи человек, выздоровели 50,087 тысячи, за сутки 149.

Новые случаи распределились так: Саратов — 72, Энгельсский район — 18, Балаковский — десять, Марксовский — восемь, Ершовский, Озинский, Ртищевский и Фёдоровский — по пять, Базарно-Карабулакский и Петровский — по четыре, Екатериновский — три, Дергачевский, Пугачёвский и Саратовский — по два, Аткарский, Балашовский, Краснокутский, Лысогорский и Новобурасский — по одному.