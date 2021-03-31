На утро 31 марта в Саратовской области зарегистрировано 152 новых случая коронавируса.

Об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.

Общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 54,784 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 49,483 тысячи человек, за сутки 158.

Новые случаи распределились так: Саратов — 78, Энгельсский район — 18, Балаковский — 12, Балашовский — девять, Базарно-Карабулакский, Ершовский и Ивантеевский — по четыре, Петровский, Саратовский, Татищевский и Федоровский — по три, Аткарский, Екатериновский, Краснопартизанский и Пугачевский — по два, Духовницкий, Ртищевский районы и ЗАТО Светлый — по одному.