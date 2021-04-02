На утро 2 апреля в Саратовской области зарегистрировано 153 новых случая коронавируса.

Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе составило 55,091 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 49,776 тысячи человек, за сутки 141.

Новые случаи распределились так: Саратов — 72, Энгельсский — 23, Балаковский, Пугачевский и Саратовский — по девять, Балашовский — восемь, Аткарский — шесть, Петровский — пять, Красноармейский и Марксовский — четыре, Ершовский — три, ЗАТО Светлый — по одному.