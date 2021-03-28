На утро 28 марта стало известно о 154 новых случаях коронавируса в Саратовской области. Об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.

Общее число заболевших в области составляет 54, 322 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 49,001 тысячи человек, за сутки 165.

Новые случаи распределились так: Саратов — 60, Энгельсский район — 21, Балаковский — 12, Балашовский, Марксовский и Саратовский — по шесть, Аткарский и Базарно-Карабулакский — по четыре, Вольский, Воскресенский, Екатериновский, Ивантеевский, Краснокутский, Ровенский и Татищевский — по три, Красноармейский, Питерский, Самойловский и Хвалынский — по два, Балтайский, Духовницкий, Ершовский, Озинский, Ртищевский и ЗАТО Светлый — по одному.