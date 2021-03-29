В Саратовской области на утро 29 марта зарегистрировано 156 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.

Выздоровели с начала эпидемии 49,164 тысячи человек, за сутки 163.

Новые случаи распределились так: Саратов — 55, Энгельсский район — 16, Балашовский — десять, Балаковский — девять, Петровский — пять, Аткарский, Вольский, Дергачевский, Екатериновский и Ртищевский — по четыре, Базарно-Карабулакский, Воскресенский, Ершовский, Красноармейский, Романовский, Саратовский и Федоровский — по три, Марксовский, Озинский, Питерский, Самойловский, Татищевский и Турковский — по два, Ивантеевский, Калининский, Новобурасский, Перелюбский, Ровенский, Советский, Хвалынский районы и ЗАТО Светлый — по одному.