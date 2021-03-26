На утро 26 марта в Саратовской области зарегистрировано 158 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Общее число заболевших в Саратовской области составляет 54,011 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 48,661 тысячи человек, за сутки 139.

Новые случаи распределились так: Саратов — 74, Энгельсский район — 22, Балашовский — 13, Вольский — восемь, Базарно-Карабулакский и Воскресенский — по шесть, Балаковский и Саратовский — по пять, Самойловский — четыре, Ершовский — три, Красноармейский и Татищевский — по два, Дергачевский, Духовницкий, Марксовский, Новобурасский, Романовский, Федоровский, Хвалынский районы и ЗАТО Светлый — по одному.