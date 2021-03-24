На утро 24 марта в Саратовской области зарегистрировано 159 новых случая коронавируса.

Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе составило 53,692 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 48,363 тысячи человек, за сутки 158.

Новые случаи распределились так: Саратов — 64, Энгельсский район — 24, Балашовский — 13, Балаковский — 11, Екатериновский, Петровский, Пугачевский и Ртищевский — по пять, Базарно-Карабулакский, Вольский и Саратовский — по четыре, Дергачевский, Марксовский и Татищевский — по три, Ершовский — два, Аткарский, Красноармейский, Озинский районы и ЗАТО Светлый — по одному.