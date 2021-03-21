На утро 21 марта в Саратовской области зафиксировано 165 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших составило 53,207 тысячи человек, выздоровели 47,968 тысячи, за сутки 143.

Новые случаи распределились так: Саратов — 75, Энгельсский район — 15,

Балаковский — десять, Вольский район и ЗАТО Светлый — по девять, Балашовский район — восемь, Марксовский и Советский — по пять, Аткарский, Дергачевский и Ершовский — по четыре, Воскресенский и Фёдоровский — по три, Лысогорский, Ровенский и Саратовский — по два, Александрово-Гайский, Краснокутский, Новоузенский, Озинский и Перелюбский — по одному.