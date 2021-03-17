На утро 17 марта в Саратовской области зафиксировано 166 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 52,536 тысячи человек, выздоровели 47,317 тысячи человек, за сутки 168.

Новые случаи распределились так: Саратов — 68, Энгельсский район — 21, Вольский — 18, Балашовский — 12, Базарно-Карабулакский — семь, Ивантеевский, Красноармейский и Лысогорский — по пять, Пугачевский — четыре, Александрово-Гайский, Ртищевский и Саратовский — по три, Краснокутский, Петровский районы и ЗАТО Светлый — по два, Новобурасский, Новоузенский, Перелюбский, Питерский, Ровенский и Татищевский — по одному.