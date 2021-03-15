На утро 15 марта в Саратовской области зарегистрировано 166 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе составило 52,205 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 46,979 тысячи, за сутки 134.

На лечении в стационарах и дому находятся 3,241 тысячи человек.

Новые случаи распределились так: Саратов — 77, Энгельсский район — 27, Балаковский — 18, Марксовский — семь, Базарно-Карабулакский и Вольский — по шесть, Балашовский — пять, Аткарский — четыре, Лысогорский и Самойловский — по три, Ершовский, Романовский и Саратовский — по два, Дергачевский, Екатериновский, Пугачевский и Татищевский — по одному.