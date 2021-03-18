На утро 18 марта в Саратовской области зарегистрировано 168 случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 52,704 тысячи человек, выздоровели 47,482 тысячи человек, за сутки 165.

Новые случаи распределились так: Саратов — 87, Энгельсский район — 20, Балаковский — 15, Балашовский — 13, Ершовский и Петровский — по четыре, Краснокутский, Марксовский, Саратовский и Татищевский — по три, Лысогорский, Ртищевский, Советский и Фёдоровский — по два, Воскресенский, Новоузенский, Ровенский, Турковский и Хвалынский — по одному.