На утро 14 марта в Саратовской области зарегистрировано 169 новых случаев коронавируса.

Общее число заболевших в регионе составило 52,039 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 46,845 тысячи человек, за сутки 161.

Новые случаи распределились так: Саратов — 113, Энгельсский район — 15, Вольский — семь, Балаковский — шесть, Балашовский и Петровский — по пять, Дергачевский и Пугачёвский — по четыре, Советский — три, Фёдоровский район и ЗАТО Светлый — по два, Ершовский, Новобурасский и Самойловский — по одному.