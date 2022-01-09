На 9 января в Саратовской области зарегистрировано 174 новых случая заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших в области составляет 134 904 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 123 395 человек, за сутки — 478.

На стационарном лечении находятся 1 097 человек, на амбулаторном — 5 455.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 63, Энгельсском районе — 43, Балаковском — 21, Балашовском — 15.

📌 Возрастной состав заболевших:

— до 6 лет – 7;

— 7-14 лет – 8;

— 15-17 лет – 1;

— 18-29 лет – 23;

— 30-49 лет – 45;

— 50-64 лет – 30;

— 65 и старше – 60.

🌡 По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее:

с пневмонией — 18, с признаками ОРВИ — 156.