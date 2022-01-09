На 9 января в Саратовской области зарегистрировано 174 новых случая заболевания коронавирусом.
Общее количество заболевших в области составляет 134 904 человек.
Выздоровело с начала эпидемии 123 395 человек, за сутки — 478.
На стационарном лечении находятся 1 097 человек, на амбулаторном — 5 455.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 63, Энгельсском районе — 43, Балаковском — 21, Балашовском — 15.
📌 Возрастной состав заболевших:
— до 6 лет – 7;
— 7-14 лет – 8;
— 15-17 лет – 1;
— 18-29 лет – 23;
— 30-49 лет – 45;
— 50-64 лет – 30;
— 65 и старше – 60.
🌡 По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее:
с пневмонией — 18, с признаками ОРВИ — 156.