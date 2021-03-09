В Саратовской области на утро 9 марта зафиксировано 175 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе составило 51,182 тысячи человек, выздоровели 46,103 тысячи, за сутки 131.

Новые случаи распределились так: Саратов — 73, Энгельсский район — 27, Балаковский и Балашовский — по девять, Вольский и Марксовский — по шесть, Аткарский, Петровский, Романовский и Ртищевский — по пять, Базарно-Карабулакский, Екатериновский, Ершовский и Лысогорский — по четыре, Ивантеевский, Питерский, Ровенский и Татищевский — по два, Калининский — один.