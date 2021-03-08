В Саратовской области на утро 8 марта зарегистрировано 179 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 51,007 тысячи человек, выздоровели 45,972 тысячи, за сутки 151.

Новые случаи распределились так: Саратов — 69, Энгельсский район — 26, Балаковский — 17, Петровский — семь, Ершовский, Пугачёвский и Ртищевский — по пять, Базарно-Карабулакский, Дергачевский, Лысогорский, Питерский, Ровенский, Романовский и Фёдоровский — по четыре, Александрово-Гайский, Калининский, Краснокутский и Советский — по два, Балашовский, Балтайский, Краснопартизанский, Марксовский, Новоузенский, Саратовский, Татищевский, Турковский районы и ЗАТО Светлый — по одному.