В Саратовской области на 6 июля зарегистрировано 184 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба.

Общее число заболевших составляет 67,272 тысячи человек, выздоровели 63,655 тысячи человек, за сутки 101.

Новые случаи распределились так: Саратов — 82, Энгельсский район — 26, Балаковский — 19, Балашовский — 11, Вольский — шесть, Ершовский и Марксовский — по пять, Ртищевский — четыре, Алгайский, Дергачевский, Пугачевский — по три, Калининский, Краснокутский, Новоузенский, Озинский, Питерский, Романовский, Советский — по два, Аркадакский, Саратовский, Хвалынский — по одному.