На утро 4 марта в Саратовской области зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составило 50,27 тысячи человек, выздоровели 45,361 тысячи человек, за сутки 164.

Новые случаи распределились так: Саратов — 55, Балаковский район — 17, Энгельсский — 16, Балашовский — 14, Марксовский — 11, Вольский — десять, Базарно-Карабулакский и Ртищевский — по шесть, Краснопартизанский и Турковский — по пять, Ивантеевский, Озинский и Петровский — по четыре, Аркадакский, Воскресенский, Пугачевский, Романовский, Татищевский и Хвалынский — по три, Аткарский, Ровенский районы и ЗАТО Светлый — по два, Духовницкий, Ершовский, Краснокутский, Новоузенский, Саратовский и Советский — по одному.