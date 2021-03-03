На утро 3 марта в Саратовской области зафиксировано 188 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 50,083 тысячи человек. Выздоровели 45,197 тысячи, за сутки 157.

Новые случаи распределились так: Саратов — 85, Энгельсский район — 20, Аркадакский и Балашовский — девять, Аткарский — восемь, Ершовский — шесть, Базарно-Карабулакский и Дергачевский —по пять, Балаковский район и ЗАТО Светлый — по четыре, Калининский, Красноармейский, Марксовский, Перелюбский, Пугачевский и Татищевский районы — по три, Краснокутский, Ровенский, Ртищевский, Саратовский и Советский — по два, Александрово-Гайский, Ивантеевский, Новобурасский, Озинский и Федоровский — по одному.