На утро 5 марта в Саратовской области зафиксировано 189 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших с начала пандемии в регионе составило 50,459 тысячи человек, выздоровели 45,499 тысячи человек, за сутки 138.

Новые случаи распределились так: Саратов — 86, Балаковский район — 19, Энгельсский — 14, Балашовский, Петровский и Ртищевский — по семь, Базарно-Карабулакский — шесть, Аткарский, Балтайский, Вольский, Самойловский, Турковский и Хвалынский — по четыре, Воскресенский, Дергачевский, Екатериновский и Татищевский — по три, Аркадакский и Ершовский — по два, Новобурасский, Романовский и Саратовский — по одному.