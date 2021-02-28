На утро 28 февраля в Саратовской области зафиксировано 198 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе составило 49,51 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 44,698 тысячи человек, за сутки 202.

Новые случаи распределились так: Саратов — 91, Энгельсский район — 22, Балаковский — 12, Балашовский — десять, Вольский — восемь, Петровский и Саратовский — по четыре, Базарно-Карабулакский, Дергачевский, Екатериновский, Красноармейский, Марксовский, Ртищевский, Самойловский, Татищевский и Хвалынский — по три, Аркадакский, Аткарский, Ершовский, Ивантеевский, Лысогорский, Озинский и Питерский — по два, Краснопартизанский, Новоузенский, Советский, Турковский, Федоровский районы и ЗАТО Светлый — по одному.