На 14 января в Саратовской области зарегистрировано 205 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших в области составляет 135 783 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 125 154 человек, за сутки — 105.

На стационарном лечении находятся 1 074 человек, на амбулаторном — 4 545.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 78, Энгельсском районе — 49, Балаковском — 25, Балашовском — 22.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 45, с признаками ОРВИ — 158, без симптомов — 2.