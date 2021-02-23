На сегодняшнее утро, 23 февраля, в Саратовской области зафиксировано 210 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона.

Общее число заболевших в области составило 48,498 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 43,585 тысячи человек, за сутки 245.

Новые случаи распределились так: Саратов — 99, Энгельсский район — 28, Балаковский — 23, Балашовский — 11, Ртищевский — шесть, Марксовский — пять, Аткарский и Ровенский — по четыре, Базарно-Карабулакский, Вольский, Краснокутский, Перелюбский и Татищевский — по три, Красноармейский, Новобурасский, Петровский, Питерский и Романовский — по два, Александрово-Гайский, Балтайский, Озинский, Самойловский и Советский — по одному.